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Общество18 февраля 2022 11:42

Мэр Ярославля Владимир Волков остался без заместителя

Елена Паршина уходит на повышение в Москву
Полина Вачнадзе
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Елена Паршина уходит на повышение в столицу

Елена Паршина уходит на повышение в столицу

Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля с 19 февраля становится вакантной должность заместителя мэра по взаимодействию с органами власти и информатизации. Елена Паршина, которая занимала ее с декабря 2020 года, сегодня, 18 февраля, работает в мэрии города последний день.

- Елена Владимировна уходит на повышение в Москву. Понимаю, что она способна решать более масштабные задачи, но все же жаль расставаться с грамотным и эффективным специалистом, - написал в Telegram Владимир Волков.

Не так давно должность заммэра покинула и Елена Новик. Она заняла пост председателя Избирательной комиссии Ярославской области.