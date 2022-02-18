Мэр Ярославля Владимир Волков остался без заместителя

Елена Паршина уходит на повышение в столицу Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля с 19 февраля становится вакантной должность заместителя мэра по взаимодействию с органами власти и информатизации. Елена Паршина, которая занимала ее с декабря 2020 года, сегодня, 18 февраля, работает в мэрии города последний день.

- Елена Владимировна уходит на повышение в Москву. Понимаю, что она способна решать более масштабные задачи, но все же жаль расставаться с грамотным и эффективным специалистом, - написал в Telegram Владимир Волков.

Не так давно должность заммэра покинула и Елена Новик. Она заняла пост председателя Избирательной комиссии Ярославской области.