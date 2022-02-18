Михаил Евраев добился направления на глазную операцию для жительницы области

Жительница региона Алевтина Валентиновна пожаловалась Михаилу Евраеву через соцсеть Вконтакте, что не может получить электронное направление на глазную операцию от поликлиники №2 имени Пирогова. Медицинская процедура должна пройти в три этапа. После первых двух операций наступило улучшение зрения. Третья была назначена на 22 февраля. Квота имеется. Однако для проведения заключительной процедуры требуется электронное направление, которое не выдают, ссылаясь на распоряжение ярославского областного департамента здравоохранения. Но если не провести третью операцию человеку грозит слепота. Неоднократные звонки Алевтины Валентиновны в департамент здравоохранения не принесли результата.

«Нашу передачу внимательно смотрят члены правительства Ярославской области. В том числе директор департамента здравоохранения и фармации Сергей Викториевич Луганский. Сергей Викториевич, до конца эфира поручаю разобраться в ситуации, сообщить мне, почему департамент не помог Алевтине Валентиновне и когда вы решите эту ситуацию», – дал распоряжение Михаил Евраев.

Еще в ходе прямого эфира проблему удалось решить. При содействии областного департамента здравоохранения было получено направления на глазную операцию в клинику «Реалайз».