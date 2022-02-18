В Ярославской области закупили новые ноутбуки для школьников и студентов

Учащиеся будут заниматься за новой техникой. Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Ярославской области сообщили, что в этом году для 47 школ и 8 колледжей региона закупили новые ноутбуки.

Технику получат учащиеся из Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, Рыбинского, Угличского, Ярославского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Борисоглебского, Большесельского, Некоузского, Ростовского, Некрасовского, Тутаевского, Брейтовского и Пошехонского районов.

– Наша задача – сформировать комфортную и безопасную электронную образовательную среду, создать школьникам условия для изучения и эффективного использования компьютерных технологий, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.