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Общество18 февраля 2022 10:20

В Ярославской области закупили новые ноутбуки для школьников и студентов

Под "раздачу" попали 55 учебных заведений
Влада Красоткина
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Учащиеся будут заниматься за новой техникой.

Учащиеся будут заниматься за новой техникой.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Ярославской области сообщили, что в этом году для 47 школ и 8 колледжей региона закупили новые ноутбуки.

Технику получат учащиеся из Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, Рыбинского, Угличского, Ярославского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Борисоглебского, Большесельского, Некоузского, Ростовского, Некрасовского, Тутаевского, Брейтовского и Пошехонского районов.

– Наша задача – сформировать комфортную и безопасную электронную образовательную среду, создать школьникам условия для изучения и эффективного использования компьютерных технологий, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.