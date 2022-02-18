В Ярославле пропала 17-летняя девушка

Двушка ушла из дома. Фото: "ЯрСпас"

В Дзержинском районе Ярославля 16 февраля пропала 17-летняя Ярославна Бородинова. В этот день девушка ушла из дома и с тех пор неизвестно, где она находится.

- Рост Ярославны 165 сантиметров, она худощавого телосложения. Волосы черные, а глаза карие, - сообщили в поисковом отряде "ЯрСпас".

В день исчезновения девушка была одета в черный пуховик до колен, желтую толстовку, фиолетовые спортивные штаны и белые кроссовки. Если вы видели Ярославну после 16 февраля, то сообщите об этом волонтерам по телефону 89109640838, либо в полицию по номерам 02,102 или 112 с мобильного.