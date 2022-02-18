Возобновлена реализация нескольких серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, по информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сообщает, что на основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61 – ФЗ «Об обращении лекарственных средств», в связи с подтверждением качества Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения:

«Комбикел 40 ЛА 72 ч» (серия 4009635, срок годности 10.2023) производства «Kela N.V.» (Бельгия);

«Тимпанол» (серия 0120421, срок годности 09.2022) производства ЗАО «НПП «ФАРМАКС» (Кировская обл.);

«Фортиклин Спрей» (серия № 10211420, срок годности 08.2023) производства «Laboratorios SYVA s.a.u.», (Испания).