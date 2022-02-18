На Советской площади в Ярославле откроют федеральный музей

В пустующем около 10 лет здании на Советской площади планируют открыть федеральный музей и школу искусств. Правда, потребует это немалых финансовых вложений, так как помещения находятся в весьма плачевном состоянии. Ремонт по приблизительным подсчетам может обойтись в несколько миллиардов рублей.

- Если посмотреть на это здание, то можно заметить, что оно очень похоже на Русский музей в Санкт-Петербурге. Мы переговорили с Министерством культуры, руководством Русского музей, они к нам должны приехать на следующей неделе, - сказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев во время прямой линии с жителями региона. – В Ярославле нет ни одного федерального музея, мы хотим, чтобы он появился. И чтобы в нем еще появилась, например, школа искусств.