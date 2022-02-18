По Ярославлю отключат свет

На некоторых улицах света не будет до 16:00
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня, 18 февраля, по Ярославлю пройдут отключения света. На каких улицах будет "темно":
с 12:00 до 16:00
- улица Урицкого, 57, 59, 61, 63/40;
- проспект Ленинградский, 40, 42,
- улица Лесная, 1б.
с 09:00 до 12:00
- улица Лесная, 22.
с 09:00 до 16:00
- улица Песочная, 1, 13, 15;
- улица Тарная, 3;
- Московский проспект, 63, 63в;
- ч/с улица Верхняя,1-5, 2-8;
- переулок Песочный, 5, 6;
- переулок Базарный, 3-15, 6-16, 14а;
- улица Песочная, 3-27, 19а;
- проезд 2-й Московский, 3, 4, 7;
- проезд Московский, 63-87;
- проезд 1-й Московский, 3/4, 5, 7;
- переулок Крутой, 4, 5, 8, 8а.