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Общество18 февраля 2022 5:00

По Ярославлю отключат свет

Публикуем список улиц
Влада Красоткина
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На некоторых улицах света не будет до 16:00

На некоторых улицах света не будет до 16:00

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 18 февраля, по Ярославлю пройдут отключения света. На каких улицах будет "темно":

с 12:00 до 16:00

- улица Урицкого, 57, 59, 61, 63/40;

- проспект Ленинградский, 40, 42,

- улица Лесная, 1б.

с 09:00 до 12:00

- улица Лесная, 22.

с 09:00 до 16:00

- улица Песочная, 1, 13, 15;

- улица Тарная, 3;

- Московский проспект, 63, 63в;

- ч/с улица Верхняя,1-5, 2-8;

- переулок Песочный, 5, 6;

- переулок Базарный, 3-15, 6-16, 14а;

- улица Песочная, 3-27, 19а;

- проезд 2-й Московский, 3, 4, 7;

- проезд Московский, 63-87;

- проезд 1-й Московский, 3/4, 5, 7;

- переулок Крутой, 4, 5, 8, 8а.