Михаил Евраев: «В следующем году в Ростове Великом начнётся реконструкция очистных сооружений»

На протяжении многих лет в Ростове не ремонтировались инженерные коммуникации. В результате износ тепловых, водопроводных, электрических сетей достигает 80-90 %. Также местные жители пожаловались на проблемы с очистными сооружениями. Из-за этого канализационные стоки попадают в озеро Неро. Это грозит городу, который входит в Золотое кольцо России, экологической катастрофой.

«Я был в Ростове несколько раз. Замечательный старинный город. В курсе ситуации и с водоснабжением, и с канализацией. Дорог нормальных нет. Туристы если и добираются до Ростова, то за редким исключением не задерживаются в городе дольше, чем на один день. Уже в этом году мы займёмся решением застаревших коммунальных проблем Ростова, созданием комфортных условий жизни для ростовчан», – пообещал Михаил Евраев.

Глава области констатировал, что проблемы с инфраструктурой в городе накапливались десятилетиями. Поэтому на ремонт инженерных сетей и автодорог потребуется несколько лет и значительные финансовые ресурсы

– В областном бюджете уже предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений водоснабжения в Ростове в размере 40 млн рублей. Вся необходимая документация будет разработана уже в этом году. В 2023-м начнутся строительно-монтажные работы», – рассказал Михаил Евраев о конкретных сроках решения проблемы.

Также руководитель области пояснил, что правительством Ярославской области проводится работа с Министерством строительства РФ по выделению дополнительных средств на строительно-монтажные работы, которые будут проведены при реконструкции очистных сооружений по федеральному проекту «Чистая вода».

А так как объем ростовских загрязненных сточных вод оказывает существенное влияние на бассейн реки Волги по федеральному проекту «Оздоровление Волги» планируется построить очистные сооружения городской канализации. Уже в этом месяце проектная документация должна пройти государственную экспертизу. Реализация проекта намечена на 2023-2024 годы.

«Ростов получит 1,3 млрд инфраструктурного бюджетного кредита. Ещё не менее 1,6 млрд вложит инвестор. 2,3 млрд придёт по программе банка БРИКС. Итого более 5 млрд руб. гарантированно будет вложено в развитие Ростова в течение ближайших 2–3 лет», – напомнил Михаил Евраев.

За счёт этих ресурсов в городе также будут реконструированы улицы. При этом будут заменены инженерные коммуникаций, в том числе и сети водоснабжения и водоотведения.

– Помимо этого будет проведен капитальный ремонт двух ниток напорных коллекторов канализации, проходящих по берегу озера Неро, – отметил в заключение Михаил Евраев.