В Ярославле идет строительство школы на 1100 мест

В марте рабочие займутся кирпичной кладкой. Фото: Мэрия Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля на улице Пашуковской идет строительство четырехэтажной школы для 1100 учеников. Сейчас на объекте закончили работу над нулевым циклом: установили фундамент, вертикальные стены и плит перекрытия первого этажа. В марте рабочие займутся кирпичной кладкой.

— Новая школа является очень важным объектом для Дзержинского района. Вокруг появляется большое количество новых многоквартирных домов, в которые заезжают молодые семьи с детьми. Сейчас им приходиться преодолевать большие расстояния до образовательных учреждений, поэтому общеобразовательное учреждение именно здесь крайне необходимо, — отметил Владимир Волков.

К слову, сроки пока никто не срывает, специалисты все успевают и идут по графику. Сдать обещают в конце 2022 года. В новой школе проектирован отдельный блок для начальных классов. В здании будет оборудован актовый зал на 550 мест с костюмерной, гримерными для мальчиков и девочек, помещениями для хранения декораций и музыкальных инструментов. На пришкольной территории будут обустроены футбольное поле, тренажерная и хоккейная площадки. Питаться дети будут в обеденном зале, рассчитанном на 550 человек. На втором этаже школы разместится библиотечно-информационный центр.