В аварии с двумя «Газелями» на трассе Ярославль – Рыбинск погибла женщина

Обломки двух машин разбросаны по всей дороге.
Фото: УМВД по Ярославской области
Вчера, 17 февраля на трассе Ярославль – Рыбинск у поселка Октябрьский произошло ДТП. В «Газель», которая стояла на дороге из-за неисправности, врезалась другая «Газель», после чего перевернулась.
- Погибла пассажир данной машины, 54-летняя женщина. Также госпитализирован мужчина 1955 года рождения, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
В причинах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД. Но по словам очевидцев, припаркованная «Газель», в которую влетел другой водитель, стояла без «аварийки» и ее не заметили в темноте.