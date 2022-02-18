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Происшествия18 февраля 2022 6:58

В аварии с двумя «Газелями» на трассе Ярославль – Рыбинск погибла женщина

Грузовик врезался в другой, стоящий на месте
Полина Вачнадзе
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Обломки двух машин разбросаны по всей дороге.

Обломки двух машин разбросаны по всей дороге.

Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 17 февраля на трассе Ярославль – Рыбинск у поселка Октябрьский произошло ДТП. В «Газель», которая стояла на дороге из-за неисправности, врезалась другая «Газель», после чего перевернулась.

- Погибла пассажир данной машины, 54-летняя женщина. Также госпитализирован мужчина 1955 года рождения, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В причинах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД. Но по словам очевидцев, припаркованная «Газель», в которую влетел другой водитель, стояла без «аварийки» и ее не заметили в темноте.