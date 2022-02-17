Ярославская область - одна из самых загрязненных в стране. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ярославская область вошла в число самых загрязненных регионов России. Данные за 2020-2022 годы озвучила глава Росприроднадзора Светлана Радионова изданию РБК.

Антилидером стал Красноярский край с общим объемом выбросов в атмосферу в 1,8 миллиона тонн в год. На втором месте Череповец в Вологодской области, на третьем – Новокузнецк в Кемеровской.

Также самыми грязными территориями являются Ханты-Мансийский АО, Краснодарский и Приморский край, Астрахавнская и Ярославская области, Забайкалье и Иркутская область.

Самым чистым регионом России стал Горный Алтай.