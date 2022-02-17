10 марта 2022 года в Управлении состоятся публичные обсуждения в формате видео-конференц-связи

Уважаемые граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица!

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям приглашает Вас принять участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Управления за январь – февраль 2022 года и руководств по соблюдению обязательных требований законодательства.

Публичные обсуждения состоятся 10 марта 2022 года в 11.00 в дистанционном формате посредством видео-конференц-связи по ссылке: http://rshn-tver.ru/polls/online/

Все возникающие вопросы Вы можете задать по телефону: 8(4822) 50-98-01, а также через раздел «Электронная приемная» официального сайта или направить на адрес электронной почты: rshn32@fsvps.gov.ru