Ярославна перевела мошенникам более 5 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию с очередным заявлением о мошенничестве обратилась 51-летняя жительница Заволжского района Ярославля. Женщина перевела злоумышленникам 5,3 миллиона рублей.

Действовали преступники по старой проверенной схеме. Позвонили жертве, представились сотрудниками банка, предупредили, что от ее имени подана заявка на получение кредита.

- Под предлогом отмены несанкционированной заявки на получение кредита злоумышленники убедили женщину оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет», - рассказала о действиях мошенников в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ярославна не стала обращаться в банк и уточнять детали, а набрала кредитов и отдала средства преступникам. Благодаря дару убеждения и доверчивости ярославны те за несколько дней сумели обогатиться на 5,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».