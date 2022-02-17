Ярославцы начали сами чистить свои дворы от снега

Ярославцы начали действовать по принципу "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Видимо, руководствуясь этим принципом, жители одного из дворов Заволжского района Ярославля взяли в руки лопаты, и чтобы не утонуть в снегу, вышли на субботник.

- Пока весь город стонет и ноет от неубранных дорог и от нежелания администраций районов идти навстречу с жителями, жильцы дома по улице Космонавтов, 24 пошли на крайние меры и сами вышли с железными лопатами на уборку дороги общего пользования за своим домов от наледи и снега. За этим должна следить администрация Заволжского района во главе с господином Мамонтовым, но у него есть дела куда важнее такой ерунды. И да… Хотим сказать спасибо за то, что нам наконец-то удалось выйти в конце трудного рабочего дня на фитнес-тренировку и познакомиться с соседями, - написали ярославцы в соцсетях.

Но не все горожане поддержали такой трудовой порыв.

- УК получает деньги на уборку, не убирает. А жители с лопатами выполняют оплаченную работу УК бесплатно и довольны еще.

- Вы, главное, платите за уборку. А убрать и сами можете.