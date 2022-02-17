В Ярославле под асфальт провалилась машина

Заднее колесо иномарки провалилось в яму. ФОТО: Страница Александра Трудоношина ВКонтакте

В Ярославле вчера, 16 февраля, недалеко от Речного вокзала произошло ЧП. Под иномаркой провалился асфальт, заднее колесо автомобиля практически полностью скрылось в яме.

На место выехали представители ДГХ и районной администрации.

- Организовали перекрытие движения, обследовали образовавшийся провал. На место были вызваны представители коммунальных служб, - рассказал глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

К счастью, в этом ДТП никто не пострадал.