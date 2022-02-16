МЧС опубликовало экстренное предупреждение для ярославцев

В Ярославской области с вечера 16 февраля начала портиться погода Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ярославской области с вечера 16 февраля начала портиться погода. Региональное управление МЧС предупредило ярославцев о сильном южном ветре, порывы которого могут доходить до 15-18 метров в секунду.

Непогода, по прогнозам, продлится до вечера 17 февраля.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП, повреждения ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ. Возможен травматизм населения, - предупредили спасатели.