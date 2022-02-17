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Общество17 февраля 2022 6:22

55 миллионов рублей направят на погашение долгов ПАТП-1

Средства выделят из городского бюджета
Полина Вачнадзе
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ПАТП_1 получит 55 миллионов рублей из городского бюджета

ПАТП_1 получит 55 миллионов рублей из городского бюджета

Фото: Мэрия Ярославля

Из городского бюджета на погашение долгов автотранспортного предприятия ПАТП-1 будет выделено 55 миллионов рублей. Такое решение приняли депутаты муниципалитета.

- Средства пойдут на увеличение уставного капитала ПАТП-1 и на частичную компенсацию долгов по кредиту. Она образовалась во время снижения пассажиропотока в пандемию, - уточнил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

В прошлом году ярославские транспортники получили льготный федеральный кредит, в этом году, по словам Сергея Волканевского, предоставление подобной поддержки не планируется.