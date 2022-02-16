Ярославские врачи теперь могут "удлинять" ноги

Мужчину ждет небольшой курс реабилитации, после которого он навсегда забудет о своем переломе. Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

В Ярославле появился новый метод лечения сложных деформаций костей. В город привезли аппарат внешней фиксации ОРТО-СУВ. Он работает на основе компьютерной навигации. Программа выполняет математические расчеты индивидуально для случая каждого пациента.

- Эта методика имеет широкие возможности для применения – рассказала директор больницы им. Соловьева Наталья Даниленко. – Ежегодно в подобных операциях нуждаются порядка 20 пациентов. Метод решит сразу две проблемы – поможет исправить посттравматические деформации и эстетически скорректирует формы и длины ног.

Новую методику уже испробовали на пациентах специалисты 14-го травматологического отделения больницы имени Соловьева. Первооткрывателем стал 45-летний житель Тутаева Сергей Каторин.

У меня как в том известном фильме: шел, поскользнулся, подвернул ногу, перелом- вспоминает Сергей Александрович.- Только вот за медицинской помощью я не обратился. Думал само пройдет, а через 4 месяца после травмы практически не мог ходить. Одна нога стала короче другой. Если бы не врачи больницы Соловьева, не знаю что и было бы. Поставили меня на ноги, и научили заново ходить.

После операции прошло уже 14 дней и завтра, 17 февраля, мужчина сможет отправиться домой. Его ждет небольшой курс реабилитации, после которого он навсегда забудет о своем переломе.