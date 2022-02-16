Мокрое место осталось: с дома в Ярославле убрали сосульку-гигант, длиной в пять этажей

ТСЖ в Дзержинском районе Ярославля ликвидировало ледяной водопад на доме на улице Панина Фото: Прокуратура Ярославской области

ТСЖ в Дзержинском районе Ярославля наконец-то собралось с силами и ликвидировало ледяной водопад на доме №20 на улице Панина. Правда, пришлось вмешаться прокуратуре после многочисленных жалоб жителей пятиэтажной панельки. Сосулька-гигант «украшала» дом с пятого по первый этаж – картина, конечно, красивая, но ситуация небезопасная.

- Установлено, что управление многоквартирным домом №20 на улице Панина осуществляет товарищество собственников жилья «Спутник-6». Товариществом своевременно не обеспечена чистка кровли и балконов дома от снега и наледи. По результатам проверки прокуратурой района председателю товарищества внесено представление, по итогам рассмотрения которого проведены соответствующие работы, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Теперь на месте ледяного водопада осталось только мокрое пятно.

Аналогичные нарушения были выявлены в деятельности (хотя, точнее сказать, в бездействии) более чем 30 ТСЖ и двух управляющих компаний.