На авиабилеты из Ярославля в Крым будут действовать льготы: кому они положены

Маршрут Ярославль – Симферополь – Ярославль включен в программу доступности пассажирских перевозок Фото: Алексей БУЛАТОВ

На авиабилеты из Ярославля в Крым и обратно компании «Nordwind» будут действовать льготный тарифы.

Приобрести билеты по сниженной цене, а именно – за 2500 рублей, могут:

- граждане до 23 лет,

- женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет,

- инвалиды I группы и их сопровождающие,

- инвалиды с детства II или III группы,

- многодетные семьи.

Оформить льготные билеты можно на официальном сайте авиакомпании и в авиакассах при предъявлении документа, который подтвердит право на скидку. Программа, в которую вошел маршрут Ярославль – Симферополь – Ярославль, действует только у перевозчика «Nordwind». Самолеты этой авиакомпании летают из Ярославля в Крым по средам, пятницам и воскресеньям. На билеты «Red Wings» субсидирование не распространяется.