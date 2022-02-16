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Общество16 февраля 2022 13:21

В Ярославской области станет еще теплее

Синоптики назвали причину аномально теплого февраля
Полина Вачнадзе
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В ближайшие дни в Ярославле будет плюсовая температура. Скриншот с сайта Центра "Фобос"

В ближайшие дни в Ярославле будет плюсовая температура. Скриншот с сайта Центра "Фобос"

Температура в Ярославской области в феврале бьет все рекорды, а в ближайшие дни она может стать еще менее февральской, предупреждают в Центре «Фобос».

- Причина происходящего – чрезвычайно высокая активность атлантических циклонов. По мере того, как европейскую часть страны будет захватывать теплый воздух атлантического происхождения, все больше будет становиться зона оттепели, - говорят синоптики.

Потепление окажется затяжным. В ближайшие дни в Ярославле установится плюсовая температура, в пятницу и в воскресенье ожидается снег.