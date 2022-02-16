В Ярославской области выявлено зарастание свыше 352 га сельскохозяйственных земель

В январе 2022 года специалистами межрайонного отдела государственного земельного надзора в ходе контрольно-надзорных мероприятий установлено зарастание десяти земельных участков, расположенных в Тутаевском районе Ярославской области, общей площадью 352 га древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью. Согласно сведениям из единого государственного реестра недвижимости данные участки принадлежат на праве собственности гражданину РФ, который сдал их в аренду юридическому лицу на 20 лет.

Непринятие собственником мер по распоряжению данными участками, а арендатором мер по введению участков в сельскохозяйственный оборот, может привести к нарушению обязательных требований, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения материалов надзорных мероприятий должностным лицом Управления в целях профилактики правонарушений земельного законодательства Российской Федерации было принято решение об объявлении собственнику и арендатору земельных участков предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры по введению земель в сельскохозяйственный оборот.