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Общество16 февраля 2022 12:25

Ярославец заколол своего друга

Мужчина скончался на месте
Влада Красоткина
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Фото с места преступления. Фото: СКР России по Ярославской области

Фото с места преступления. Фото: СКР России по Ярославской области

В Переславле-Залесском Ярославской области ранним утром 16 февраля два друга отдыхали в компании бутылочки спиртного. Слово за слово и мужчины поругались, поэтому один из них схватился за нож.

- В ходе ссоры со своим 39-летним знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, 40-летний злоумышленник нанес ему удар кухонным ножом в шею, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Травма оказалась смертельной, мужчина скончался на месте. Позже следователи выяснили, что задержанный подозреваемый уже был судим. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.