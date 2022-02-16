Alexandra Creteau: русскоязычная инстаграм инфлюэнсер добилась успеха в Голливуде

Александра Критоу - чемпионка Украины по каратэ-до, а также инстаграм инфлюэнсер. ФОТО: Instagram

Alexandra Creteau (Александра Критоу) - чемпионка Украины по каратэ-до, а также инстаграм инфлюэнсер. Работала дублером на крупных голливудских проектах, таких как «Американская история ужасов» и «Люди Икс: Новые мутанты. Получила признание фанатов в Инстаграм, добиваясь успехов как актриса.

Alexandra Creteau работает в Голливуде уже несколько лет, на ее счету десятки короткометражных и полнометражных фильмов.

В 2021 году Александра вышла замуж за голливудского актера Дэвида Мурриетту. Его часто можно заметить в роли полицейского или детектива, а в своем последнем проекте «Taps» Дэвид играет роль военного. Он также имеет более 90 тысяч подписчиков на инстаграм @david_murrietta.

В 2021 году Александра вышла замуж за голливудского актера Дэвида Мурриетту. ФОТО: Instagram

Помимо того, что Александра успешная модель и актриса, она - инфлюэнсер с более чем 315000 подписчиков в Instagram @alexandracreteau и на популярном русском канале Youtube с миллионами просмотров. Александра также ведет канал Dalex Vlogs на английском вместе с мужем.

Новый фильм Александры «Сканер памяти» (The Memory Scanner), где она играет русского нейробиолога, помогающего перестроить систему уголовного правосудия, должен выйти в прокат в начале 2022 года.