В Ярославле взяли создателей запрещенной в РФ террористической организации

Мужчинам грозит пожизненный срок. ФОТО: Telegram-канал «Ярославль Главный».

В Ярославле задержали двух мужчин 35 и 38, которые могут быть причастны к созданию террористической организации.

- Граждане России познакомились 10 лет назад в Египте, где создали ячейку террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ – прим. ред.). Вернулись в Россию в 2018 году, но свою преступную деятельность не прекратили. Теперь оба обвиняются в склонении к террористической деятельности и вербовке граждан РФ в террористическую организацию, - сообщает Telegram-канал «Ярославль Главный».

Во время обысков в квартире задержанных нашли оружие, переделанное из охолощенного в боевое, боеприпасы к нему, «тематическую» литературу и наркотики. Кстати, взяли одного из подозреваемых в момент, когда он забирал наркотики из закладки. Мужчина признался, что сам время от времени употребляет запрещенные вещества.