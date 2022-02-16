В Ярославле будут выбирать депутатов только по одномандатным округам

Сегодня на заседании муниципалитета большинством голосов депутаты поддержали внесение изменений в Устав города. Новшества предполагают переход на выборах в муниципалитет со смешанной избирательной системы на мажоритарную. Раньше депутаты избирались и по одномандатным округам, и по партийных спискам. Теперь станут избираться только по одномандатным округам.

Заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов отметил, что муниципальные власти сделали всё возможное, чтобы с предлагаемыми изменениями смогли ознакомиться как можно больше жителей города и имели возможность высказать свою точку зрения. В онлайн-опросе, который организован Институтом развития стратегических инициатив, приняли участие свыше 12 тысяч ярославцев. Некоторые горожане посетили публичные слушания, и высказалась на них очно. Вячеслав Гаврилов также придал большое значение тому факту, что мнение ярославцев услышано и поддержано депутатами.

В результате изменений, которые внесены в Устав города, на предстоящих выборах депутатов муниципалитета избиратели будут голосовать не за партии, а за конкретных людей. При этом увеличится количество избирательных округов, а их площадь уменьшится. Это поможет выстраивать более эффективное взаимодействие между депутатами и избирателями.

«В предвыборную кампанию кандидат своими ногами обходит все дворы, собирает наказы. Населению не важно, к какой партии относится этот человек. Людям важно, чтобы он держал свои обещания и был с ними в постоянном диалоге. Думаю, что при мажоритарной системе явка будет значительно выше, поскольку и кандидатов стане больше», - прокомментировал нововведение заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка ярославского муниципалитета Михаил Писарец.

Депутаты считают, что новая система выборов позволит отойти от политической полемики и сконцентрироваться на развитии городского хозяйства и города в целом. Именно такие задачи ставят перед народными избранниками горожане.

После внесения изменений Устав города будет подписан мэром города Ярославля Владимиром Волковым. Изменения вступят в силу после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции России по Ярославской области.