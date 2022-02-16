В Ярославле на улице Чайковского запретят останавливаться и парковаться

Новые правила начнут действовать с 7 марта Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на двух участках улицы Чайковского запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничения вводятся перед пересечением улицы Чайковского с улицей Пушкина при движении в сторону улицы Свободы, а также на пересечении с проспектом Октября у дома №19/78.

На двух участках улицы Чайковского запретят остановку и стоянку автомобилей Фото: Мэрия Ярославля

Как уточнили в мэрии Ярославля, новые правила начнут действовать с 7 марта. Водятся они для безопасности дорожного движения, исключения конфликтных ситуаций и увеличения пропускной способности улицы Чайковского.