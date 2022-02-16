Из Ярославля в Крым самолеты будут летать четыре раза в неделю

В ближайшем летнем сезоне будет увеличено количество авиарейсов из Ярославля в Крым и обратно Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ближайшем летнем сезоне будет увеличено количество авиарейсов из Ярославля в Крым и обратно. На маршруте работают две авиакомпании: «Red Wings» и «Nordwind».

Планируется, что самолеты первой будут летать в Крым по понедельникам, второй – по средам, пятницам и воскресеньям.

Полетная программа в южном направлении стартует в конце мая и продлится до октября. Продажа билетов уже стартовала.

Подробную информацию можно получить в справочной аэропорта «Туношна» по телефону 8(4852)43-18-00.