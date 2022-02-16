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Спорт16 февраля 2022 7:00

В центре Ярославля планируют построить трехэтажных спорткомплекс

С детским бассейном и тренажерным залом
Полина Вачнадзе
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В Ярославле собираются строить ФОК с детским бассейном и тренажерным залом

В Ярославле собираются строить ФОК с детским бассейном и тренажерным залом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на улице Свердлова рядом с уже работающим спортивным комплексом собираются построить еще один. В трехэтажном здании планируют разместить детский бассейн, тренажерный зал и кабинеты администрации.

С такой инициативой выступил владелец Sport Line. По его словам, новый ФОК не повлияет ни на коммунальную инфраструктуру, ни на ситуацию с транспортом и его парковкой.

Сейчас проект планировки квартала, ограниченного улицами Свердлова и Богдановича и проспектами Толбухина и Ленина, направили на общественные обсуждения. Если общественность согласится с предложенным вариантом, начнется этап разработки проекта нового спортивного комплекса.