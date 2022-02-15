В ДТП под Ярославлем пострадал мужчина

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ярославле на Промышленном шоссе 14 февраля около 17:40 произошло ДТП. Столкнулись иномарки "Шевроле" и "Киа Соренто". Удар был такой силы, что осколки авто «Киа Соренто» отлетели и повредили проезжавшую мимо машину "Киа Соул".

Но не так страшно, когда мнется "железо", страшно когда в ДТП получают травмы люди, что и произошло в этот раз.

- В результате аварии водитель автомобиля "Шевроле" 45-летний мужчина с травмами госпитализирован, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики.