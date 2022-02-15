В Ярославле произошел пожар, в котором пострадал человек

О причинах возгорания информации нет. Фото: группа "Жесть Ярославль"

В Ярославле 15 февраля около 00:18 ночи на улице Алмазная произошел пожар. Горела квартира в четвертом корпусе дома №1. Известно, что во время происшествия внутри находились люди.

- В огне травмирован один человек. Уничтожена мебель площадью в 20 квадратных метров и закопчены стены площадью в 35 квадратных метров, - сообщили о пострадавших в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

С огнем боролись 27 спасателей до 1:14 ночи. На данный момент о причинах возгорания информации нет.