Ярославна покалечила своего возлюбленного горячим супом

Суд пришел к выводу, что подсудимая намеренно причинила вред пострадавшему. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле семейный ужин у одной из пар, проживающих в Брагино, закончился реанимацией. Это преступление произошло еще в апреле 2021 года, но расследование дела закончили совсем недавно.

Дело в том, что 48-летняя ярославна выпивала дома вместе со своим 52-летним сожителем. Внезапно между возлюбленными произошел конфликт, в котором вершителем судеб стала кастрюля с супом.

- В ходе внезапно возникшей ссоры женщина взяла кастрюлю с только что приготовленным супом и выплеснула его на мужчину, причинив ему термические ожоги тела более 20 %, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Позже было выяснено, что ранее женщина уже сидела за убийство. Суд пришел к выводу, что подсудимая намеренно причинила вред пострадавшему и назначил ей наказание в 3 лет и 3 месяцев лишения свободы.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.