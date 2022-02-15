Ярославским медикам добавили 100 миллионов на покупку жилья

В 2020 году в регионе утверждена пятилетняя целевая программа «Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области». Однако из-за отсутствия финансирования этой программы, получить по ней жильё медики могли бы только к 2024 году. Теперь средства выделены. В результате механизм приобретения жилья для медицинских работников заработает уже нынешнем году. Чтобы получить предоставленные по госпрограмме квартиры в собственность, специалисты должны отработать пять лет.

– В Ярославской области медицинским работникам необходима поддержка, которая позволит сократить дефицит кадров в районных поликлиниках и больницах, где остро стоит вопрос нехватки врачей и, в частности, узких специалистов. Это серьезная проблема, о которой мне всегда рассказывают руководители всех медучреждений во время поездок по региону. Наша задача ее решать и предпринимать дополнительные меры, чтобы создавать для медиков соответствующие условия. Всем жителям области, независимо, где они проживают – в городе или на селе – должна оказываться качественная медицинская помощь. Для этого в регионе будет введен новый механизм социальной поддержки, - подчеркнул Михаил Евраев.

В рамках федеральной программы «Земский доктор» с 2018 по 2021 годы выплаты на улучшение жилищных условий получили 68 человек, в том числе, 49 врачей и 19 работников скорой помощи. Региональная и федеральная программы улучшения жилищных условий медиков будут способствовать повышению доступности медицинской помощи в Ярославской области.