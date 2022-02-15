По заявлению «Ярэнерго» возбуждено уголовное дело в отношении владельца майнинговой фермы

Фото Филиала «Россети Центр Ярэнерго»

По обращению филиала «Россети Центр Ярэнерго» возбуждено уголовное дело о хищении электроэнергии на сумму более 100 млн рублей майнерами в поселке Красное Ярославского района

Факт хищения зафиксировали специалисты группы инспекционного контроля отдела безопасности Ярэнерго совместно с сотрудниками ОМВД России по Ярославскому району в ходе плановой проверки. Владелец незаконной майнинг-фермы оборудовал помещение для добычи криптовалюты на территории свинокомплекса, принадлежащего ООО «Красное». Около 6 месяцев он круглосуточно пользовался безучетной электроэнергией, для чего подключился к распределительному устройству 10 кВ трансформаторной подстанции, минуя приборы учета. При осмотре места происшествия было найдено порядка 800 аппаратов для майнинга криптовалюты.

Возбуждено дело по статье 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ. Мошеннику, решившему заработать, используя бесплатное электричество, грозит до 5 лет лишения свободы.

Всего в 2021 году энергетики выявили 3 факта хищения электроэнергии нелегальными майнерами. Один из них - в Рыбинском районе и два - в Ярославском.

«Работа по выявлению майнинг-хищений будет продолжена, поскольку действия криптовалютчиков, по сути, ставят под угрозу качество и надежность электроснабжения жителей региона» - подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.