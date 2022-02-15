Желающих познакомиться стало на треть больше – исследование Tele2

Желающих познакомиться стало больше Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

У абонентов наиболее востребовано приложение для знакомств Mamba – его выбирает почти половина всех, кто планирует познакомиться.

Но при этом, на 30% выросла аудитория в Tinder, что сделало сервис самым быстрорастущим в 2021 году. А чаще всего жители открывают приложения для знакомств выходные дни и в понедельник. Зимой приложения для свиданий достигают пиковых значений по популярности у клиентов Tele2.

По числу пользователей лидирует дейтинг-сервис Mamba (49%), вторую строчку по популярности занимает приложение Badoo (30%), на третьем месте – Tinder (20%).

- Сервисы для знакомств – одно из наиболее динамично развивающихся направлений рынка мобильных приложений, – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. – На популярность дейтинг-ресурсов влияет цифровизация общества, происходят изменения в самой культуре знакомств.

Традиционно самые популярные дни недели в приложениях для знакомств – выходные и понедельник. Если ценить активность пользователей в Mamba и Badoo, максимальный трафик приходится на конец недели – с пятницы по воскресенье. При этом в Tinder другой тренд – чаще всего россияне ищут там вторую половину в начале недели. Пиковые значения посещаемости в этом приложении наблюдаются в понедельник, сообщает пресс-служба оператора.