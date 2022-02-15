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Общество15 февраля 2022 10:20

Концерт «Мураками» в ярославском «Руки ВВерх! Бар»

20 февраля в ярославском «Руки ВВерх! Бар» выступит группа «Мураками»
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Изображение предоставлено «Руки ВВерх! Бар»

Изображение предоставлено «Руки ВВерх! Бар»

За последнее десятилетие «Мураками» приняла участие во множестве крупнейших фестивалей страны. Самая известная песня группы «Нулевой километр» принесла ей популярность и стала настоящей классикой русского рока.

В этом году коллектив отмечает 18-летие творческой деятельности. А уже 20 февраля группа выйдет на сцену «Руки ВВерх! Бар» в Ярославле, чтобы исполнить свои хиты.

Поклонники группы не только услышат любимые песни вживую, но и смогут встретиться с артистами до начала концерта в формате Meet&Greet.

Не пропустите!

20 февраля (воскресенье)

Руки ВВерх! Бар (Первомайский бул., 1)

Сбор гостей: 18.00

Вход: от 1200р

+7 (4852) 60-90-50