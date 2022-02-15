Более 90 контрольных мероприятий проведено в сфере государственного земельного надзора на территории Ярославской области

С начала 2022 года на территории Ярославской области Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведено 99 контрольно-надзорных мероприятия по проверке соблюдения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации: 9 внеплановых проверок, 4 выездных обследования, 86 мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований. Возбуждено 6 дел в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий, составлено 15 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 28 постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов на сумму 356,5 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 84,8 тыс. рублей.

Обследовано 2599,4 гектара земель сельскохозяйственного назначения, нарушения выявлены на площади 2499,74 гектара.

С целью устранения выявленных нарушений земельного законодательства и вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот выдано 7 предписаний.

В целях предупреждения нарушений обязательных требований земельного законодательства продолжено проведение профилактической работы в сфере земельного надзора. По результатам контрольно-надзорных мероприятий выдано 54 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства.