В Ярославле выберут «Экспортера года»

15 февраля начинается сбор заявок на региональный конкурс «Экспортер года»

15 февраля начинается сбор заявок на региональный конкурс «Экспортер года» по итогам работы в 2021 году среди малого и среднего предпринимательства Ярославской области. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Конкурс проводит АНО «Центр экспорта Ярославской области» в целях поддержки и поощрения предприятий и компаний, добившихся больших успехов в экспорте товаров, работ, услуг.

Конкурс «Экспортер года» стал для региона доброй традицией. Региональные предприятия, показавшие себя на рынке экспорта, подают свои заявки, демонстрируя достижения прошлого года. В этом году побороться за звание лучшего можно в восьми номинациях

- Лучший экспортер в сфере машиностроения;

- Лучший экспортер в сфере деревообрабатывающей промышленности;

- Лучший экспортер в области химической промышленности;

- Лучший экспортер в сфере АПК;

- Лучший экспортер в области высоких технологий;

- Прорыв года;

- Лучший экспортер в сфере спортивной индустрии;

- Женщина-экспортер года.

Подать заявку на участие необходимо до 15 марта (включительно) на сайте Центра экспорта Ярославской области. Оригинал заявки, сформированной на сайте, вместе с необходимым комплектом документов в тот же срок необходимо принести по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 25Д, 3 этаж (Центр экспорта Ярославской области).

После подачи заявки, документы тщательно проверяются на соответствие требованиям. Затем конкурсная комиссия, состоящая из представителей органов власти, общероссийских общественных организаций предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей конкурса «Экспортер года» прошлых лет определит победителей в каждой номинации.

Торжественная церемония награждения пройдет 15 апреля 2022 года. Победители получат ценные награды и подарки, а также могут использовать звание «Экспортер года» для продвижения и повышения уровня доверия со стороны потенциальных покупателей и партнеров.

Полную информацию об участии в конкурсе можно получить в Центре экспорта по телефонам +7 (4852) 59-58-35, +7 980 771-53-67 или на сайте мероприятия.