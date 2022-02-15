В Ярославле из-за нечищеных от снега дворов начались проблемы с вывозом мусора

Мусорная площадка на улице Космонавтов в Ярославле. ФОТО: Наташа Павлова-Колобова, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле из-за не вычищенных от снега дворовых проездов начался мусорный коллапс. Горожане жалуются, что отходы с площадок не вывозят по несколько дней, в итоге они копятся, вываливаются из контейнеров. От безысходности люди бросают пакеты с мусором рядом и проблеме, кажется, нет конца и края.

Жалобы на переполненные площадки ТБО и бездействие регоператора «Хартии» поступают из всех районов Ярославля. В череде настоятельных просьб срочно вывезти отходы, лишь иногда встречаются сообщения «а у нас контейнеры чистые».

В департаменте охраны окружающей среды региона пояснили, почему возникла такая проблема:

- Региональный оператор не имеет возможности подъехать к контейнерным площадкам из-за отсутствия расчищенного проезда к местам накопления ТКО. Машины приезжают, но не могут подъехать к площадке. Департамент направил письма в органы местного самоуправления о необходимости активизировать работы по расчистке подъездных путей к контейнерным площадкам. Как только будет обеспечен проезд мусоровозов, все накопленные отходы региональным оператором будут вывезены.

Объяснение многих ярославцев не успокоило.

- Легковые машины ездят, а грузовик застрянет? Да ладно. Может ковровую дорожку надо постелить? Как платить, так счета выставляют вовремя, а как вывозить мусор, так сугробы, - пишет ВКонтакте Роман Б.

- Я готов согласиться с тем, что проблема с дорогами, с водителями. Ок. Почему тогда, если вывоз не производится, счет выставляют в полном объеме? Почему я должен платить за не оказанную мне услугу? – задает примерно такой же вопрос Илья К.