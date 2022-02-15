Президент России назначил нового главу МЧС по Ярославской области

Документ о назначении был подписан еще 31 января 2022 года. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Президент России подписал указ, в котором назначил на должность главы МЧС Ярославской области полковника внутренней службы Вадима Андямова. Документ о назначении был подписан еще 31 января 2022 года.

Пресс-служба ведомства сообщает, что полковник временно исполнял обязанности начальника ГУ МЧС России по Ярославской области с 1 ноября 2021 года.

Вадим Валерьевич имеет государственные награды: Медаль Жукова, юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», а также ведомственные награды: нагрудный ведомственный знак «За заслуги», медаль «За безупречную службу», медаль «За ратную доблесть», медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов», а также медали за отличие в воинской службе.