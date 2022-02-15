Северянина, которого обвиняют в убийстве ярославца, заключили под стражу

В ближайшие два месяца он будет находиться под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 февраля стало известно, что 19-летнего обвиняемого северянина в убийстве молодого ярославца, заключили под стражу.

- Прокуратурой района в Ленинском районном суде Ярославля поддержано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего уроженца республики Коми, обвиняемого в убийстве молодого человека, труп которого был обнаружен 12 февраля в районе бывшего ресторана «Углич», - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Также стало известно, что обвиняемый уже был судим за угон автомобиля и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Задержанный признал свою вину, в ближайшие два месяца он будет находиться под стражей.