Михаил Евраев взял под контроль уборку снега

Руководитель области возмущен качеством уборки от снега и льда дворовых и придомовых территорий. А из-за того, что на крышах многоквартирных домов и административных зданий скапливается снег, образуются сосульки, которые подвергают опасности жизнь и здоровье местных жителей. Свои претензии Михаил Евраев адресовал руководителю регионального департамента государственного жилищного надзора Давиду Бараташвили во время сегодняшнего оперативного совещания в правительстве области.

В ответ на критику Давид Бараташвили рассказал о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении 20 управляющих организаций за ненадлежащую уборку придомовой территории. В результате 16 управляющих организаций привлечены к ответственности и оштрафованы на общую сумму 3,5 миллиона рублей, четырем управляющим организациям вынесены предупреждения.

- Вы не выполняете полноценно вашу работу. Почитайте, что люди пишут, посмотрите, что происходит в городе Ярославле и в других городах с сосульками. Кого интересует 1 штраф в день? И кого интересуют предупреждения? Никого, - разочарован Михаил Евраев пассивностью департамента в решении проблемы.

Глава области добавил, что по данным Центра управления регионом в топе обращений от граждан по-прежнему неубранные от снега дороги, дворы, крыши домов.

- Поступили к вам обращения граждан, не поступили, не на этом должна работа строиться. Процесс никого не интересует. Интересует результат. А его нет. Департамент должен стать штабом по работе, в первую очередь, с муниципальными органами власти и проявлять инициативу. Не сбивают собственники со своих балконов сосульки, сбивает за них управляющая компания – значит, собственникам выставляют платежки за оказанную услугу. Тогда собственники начнут понимать, что все материально. Тоже самое касается юридических лиц. И это ваша зона ответственности – организовывать полноценный контроль и добиваться привлечения к ответственности всех, кто нарушает, - предложил Михаил Евраев возможный подход к решению проблемы.

Михаил Евраев напомнил, что 9 февраля глыба льда, которая сорвалась с крыши дома в Ярославле упала на пожилую женщину, ветерана Великой Отечественной войны. К счастью, человек остался жив, но был доставлен на «скорой» в больницу. Тем не менее, глава области направил запрос в прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Руководитель области обратился к главам районных администраций с требованием подключать дополнительные ресурсы к уборке снега и льда, если у муниципального жилищного надзора не хватает сил.

- Это ваша прямая ответственность, чтобы такие ситуации не возникали. Отрабатывайте обращения из социальных сетей, пройдитесь пешком по дворам ваших муниципалитетов, оцените лично работу коммунальщиков по уборке. Это очень серьезный вопрос, иначе несчастные случаи у нас будут происходить постоянно, - констатировал Михаил Евраев.

После оперативного совещания Давид Бараташвили написал заявление об увольнении по собственному желанию.