Ярославские студенты-медики помогают малышам в детской областной больнице

Со студентами заключены трудовые договоры. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле студенты-медики старших курсов лечебного и педиатрического факультетов заботятся о маленьких пациентах в областной детской клинической больнице. Будущие врачи делают перевязки и инъекции, осуществляют сбор капельниц, кормят малышей из бутылочек.

– Сейчас нашим учреждениям помогают более 140 студентов медицинского университета и профильного колледжа, – рассказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский. – Помогают в самых разных сферах: в регистратуре, на горячей линии 122, в стационарах и в развозке медикаментов больным. Это большое подспорье, и мы очень благодарны молодым людям за их ответственное отношение к своей будущей профессии.

Со студентами заключены трудовые договоры. Большая часть рабочей силы трудятся в хирургическом и патологии новорожденных и недоношенных детей. Старшекурсники также выходят на ночные дежурства с 16:00 до 8:00, а по выходным бывают суточные графики.