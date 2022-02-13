Трое жителей Ярославской области перевели мошенникам больше миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле в полицию по Ленинскому району обратилась 74-летняя местная жительница, которая пострадала от телефонных мошенников. Она рассказала о том, что ей звонили липовые сотрудники банка и говорили о том, что со счета женщина могут якобы списаться деньги. Для того, чтобы этого не произошло, нужно перевести средства на «безопасный счет». Пенсионерка послушала злоумышленников и перевела им 500 тысяч рублей.

Похожие ситуации произошли с жителями Кировского района Ярославля и Тутаева. Они перевели телефонным мошенникам 189 и 349 тысяч рублей.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.