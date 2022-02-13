Ярославец на иномарке сбил мужчину и уехал с места аварии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 12 февраля, в Ярославле около дома № 1А на улице Большая Норская примерно в 21:10 произошло ДТП с участием иномарки. Неизвестный, находившийся за рулем «Форда», сбил 28-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу. После этого водитель сразу уехал с места аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что автомобилем «Форд» управлял 36-летний мужчина.

- В отношении него составлен административный материал по статье «Оставление в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.