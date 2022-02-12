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Происшествия12 февраля 2022 7:35

В Ярославле сгорел салон вечерних платьев

Основная версия - поджог
Полина Вачнадзе
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Платья восстановлению не подлежат. ФОТО: группа "Прокат платьев | Ярославль | Салон MarGo" ВКонтакте

Платья восстановлению не подлежат. ФОТО: группа "Прокат платьев | Ярославль | Салон MarGo" ВКонтакте

В Ярославле сгорел салон проката платьев, который находился на проспекте Октября, 88. В огне были уничтожены десятки шикарных нарядов - вечерних, свадебных, коктейльных и детских.

Для Марины, хозяйки проката, это был единственный источник дохода. На своей странице в Instagram она озвучила пока что единственную версию возгорания.

По предварительной версии, салон подожгли. ФОТО: группа "Прокат платьев | Ярославль | Салон MarGo" ВКонтакте

По предварительной версии, салон подожгли. ФОТО: группа "Прокат платьев | Ярославль | Салон MarGo" ВКонтакте

- С нашим салоном случилась трагедия - пожар. По последним данным от экспертов, салон целенаправленно подожгли. Все образы пострадали и восстановлению не подлежат, - написала Марина.

Точную причину пожара назовут, конечно, эксперты. Если версия о поджоге подтвердится, Марина будет обращаться в полицию.