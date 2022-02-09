В Ярославле врачи детской больницы удалили мальчику шестой пальчик на ноге

В Ярославле врачи удалили ребенку шестой пальчик на ноге. ФОТО: ГБУЗ ЯО Областная детская клиническая больница

Врачи ярославской областной детской больницы прооперировали трехлетнего мальчика с анатомической аномалией – у ребенка был шестой пальчик на ноге. Из-за полидактилии ребенку было трудно ходить, любая обувь ему натирала.

- Удаление лишних пальцев необходимо не только из-за эстетических соображений, но и по медицинском показаниям. Полидактилия нарушает функцию конечностей, ограничивает физическое развитие, отрицательно влияет на психику ребенка, - пояснила и.о. директора областной детской больницы Наталья Кравчук.

При этом важно было решить проблему именно сейчас, в детском возрасте, когда ткани более пластичны и период реабилитации проходит проще и быстрее. Благодаря микрохиругической методике удалось избежать глубоких разрезов, операция длилась полтора часа. Две недели мальчик проведет в гипсе.