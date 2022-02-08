Местные власти встретились с ярославцами и обсудили благоустройство дворов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле прошли встречи местных властей с горожанами по поводу программы «Наши дворы», по ней за год в городе должны благоустроить 106 дворов.

Во двор улицы Корабельной на встречу с жителями приехал врио губернатора региона Михаил Евраев.

— В течение февраля во всех районах области пройдут встречи с жителями, на которых будут обсуждаться проекты благоустройства. Нам важно, чтобы максимальное количество людей участвовало в этом проекте — от старта работ до приемки дворов, — сказал Михаил Евраев.

Ярославцы и правда активно участвуют в обсуждении того, как конкретно будет улучшена придомовая территория, где они живут.

— Нашему дому 30 лет и существующая инфраструктура оставляет желать лучшего. Мы хотим жить в благоустроенной территории, а наши дети хотят играть на новых комфортных площадках. Узнав про программу, мы с советом дома сразу начали активно заниматься оформлением документов. Ставку сделали на молодежь, потому что именно молодому поколению здесь жить, и они очень хотят перемен к лучшему. Даже подростки не остались в стороне, — рассказала председатель дома по улице Корабельной, №30 Наталья Бондарь.

Помимо собрания во дворе на улице Корабельной, представители мэрии также встретились с жителями домов №№ 129 и 131 на Московском проспекте. Там должны отремонтировать проезды к самому проспекту и установить игровое оборудование для детей.