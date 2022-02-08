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Происшествия8 февраля 2022 13:45

В Ярославском районе иномарка сдавала назад и сбила женщину

Ее госпитализировали в больницу
Анастасия Голубева
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В Ярославском районе иномарка сдавала назад и сбила женщину

В Ярославском районе иномарка сдавала назад и сбила женщину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском районе вчера, 7 февраля, примерно в 11:40 в деревне Алешково произошло ДТП. «Фольксваген транспортер», за рулем которого находился 63-летний водитель, начал сдавать назад и не заметил пешехода. В результате этого, иномарка сбила 63-летнюю женщину, которую после увезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.