В Ярославском районе иномарка сдавала назад и сбила женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском районе вчера, 7 февраля, примерно в 11:40 в деревне Алешково произошло ДТП. «Фольксваген транспортер», за рулем которого находился 63-летний водитель, начал сдавать назад и не заметил пешехода. В результате этого, иномарка сбила 63-летнюю женщину, которую после увезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.