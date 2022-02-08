Михаил Евраев выйдет на прямую связь с ярославцами

17 февраля врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев проведет прямую линию с жителями региона Фото: Полина Вачнадзе

17 февраля врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев проведет прямую линию с жителями региона. Он ответит на вопросы, заданные во время прямого эфира и присланные заранее. Также планируют организовать телемосты с районами.

Видеосюжеты о проблемах, снятые на телефон, можно прислать заранее по адресу VoprosEvraevy@yarregion.ru. Вопросы принимают в группах регионального ЦУРа ВКонтакте и в Instagram. Также их можно задать 17 февраля с 12:00 до 21:00 по телефону 8-800-505-63-43.

Сама прямая линия начнется в 19:30 на канале «Россия-24» и радио «Маяк».

В правительстве пообещали, что Михаил Евраев ответит на все поступившие вопросы.